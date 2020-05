tmw Milan, Ibrahimovic svolgerà domani gli esami al polpaccio per capire l'entità dell'infortunio

La notizia dell'infortunio di Zlatan Ibrahimovic è stata come un fulmine a ciel sereno in casa Milan e adesso si attende di conoscere quali possano essere i tempi di recupero. In questo senso, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, lo svedese svolgerà nella giornata di domani gli esami di rito che diranno la gravità dell'infortunio al polpaccio e per quanto tempo l'attaccante dovrà restare ai box.

In casa rossonera, in queste ore, c'è grande preoccupazione in merito a un interessamento del tendine d'achille, ma solo gli esami potranno fare chiarezza sulla gravità dell'infortunio.