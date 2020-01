© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Milan che lavora ad un idea last minute per l’attacco in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club rossonero starebbe pensando a Gianluca Scamacca, punta di proprietà del Sassuolo oggi in prestito all’Ascoli, che nelle scorse settimane è stato trattato anche dal Benfica che però poi non ha trovato l'accordo con il club neroverde.