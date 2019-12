TMW - Milan, idea Sartori per il prossimo anno. La Dea pensa a Capozucca

Possibile cambio dirigenziale in casa Milan per la prossima stagione. C’è l’idea Giovanni Sartori, direttore sportivo dell’Atalanta. Prime valutazioni. Così la Dea potrebbe sostituire Sartori (anche se la Famiglia Percassi preferirebbe non perderlo) con Stefano Capozucca, che ha già lavorato proficuamente al Genoa con Gasperini. Sartori al Milan e Capozucca all’Atalanta, due scenari che potrebbero diventare qualcosa di più nei prossimi mesi...