© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Piccolo retroscena per Ricardo Rodriguez, difensore del Milan vicino al PSV Eindhoven. Il terzino è tutt'ora nelle mire del Fenerbahce che, però, ha proposto solo un prestito a un milione più il diritto di riscatto fissato a otto. Proposta insufficiente per i rossoneri che vogliono cedere il calciatore a titolo definitivo, pur non avendo un altro esterno difensivo dopo Theo Hernandez. Quindi PSV in vantaggio e Fenerbahce decisamente defilato in questo momento.