Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il ko di Bergamo ha fatto riflettere molti in casa Milan: ripresi i contatti con Zlatan Ibrahimovic, con lo svedese che potrebbe essere il primo "aiuto" proveniente dal mercato per Pioli a gennaio. Maldini e Boban hanno ritoccato leggermente l'offerta per l'ex, vogliosi di dare una segnale a tutta la piazza dopo uno dei punti più passi per il club, lo 0-5 contro l'Atalanta. Il club prova a convincere Zlatan, lo svedese prende tempo ma dovrebbe dare risposta definitiva entro qualche giorno, anch'egli ansioso di risolvere il rebus legato al proprio futuro.