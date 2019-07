TMW - Milan, in due su Borini. Ostacolo ingaggio

© foto di Federico De Luca

Il Milan ha messo sul mercato sia Samu Castillejo sia Fabio Borini. Per l'ex Sunderland c'è stato un sondaggio del Crystal Palace, nelle scorse ore, soprattutto se dovesse andare via Zaha (direzione Arsenal). Non solo, su di lui c'è anche il Bordeaux che ha perso Karamoh: il problema è l'ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione per altri due anni.