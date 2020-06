tmw Milan, intesa per le proroghe dei giocatori in rosa: da Ibrahimovic a Bonaventura

vedi letture

Il Milan ha praticamente definito l'intesa per tutti i giocatori in scadenza di contratto o col prestito che terminerebbe domani. Proroghe nel cassetto per Zlatan Ibrahimovic e Giacomo Bonaventura, lo stesso vale anche per il centrocampista Lucas Biglia. E' intesa anche con Bournemouth e Siviglia per le conferme dei prestiti fino a fine campionato per Asmir Begovic e Simon Kjaer.