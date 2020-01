Fonte: Niccolò Ceccarini e Marco Conterio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel domino di attaccanti che potrebbe modificare gli equilibri di Serie A, ma non solo (basti pensare a e Mertens Giroud, ndr), non ci sono ancora fari accesi su Krzysztof Piatek, anche ieri in campo nella sfida di Coppa Italia tra Milan e Torino. Luci che è pronto ad azionare l'Hertha Berlino: emissari tedeschi hanno portato in queste ore la prima offerta per Piatek, circa 25 milioni di euro più 3 di bonus. Un affondo importante che potrebbe convincere il Milan e regalare a Jürgen Klinsmann un altro colpo importante dopo Tousart e Ascacibar.