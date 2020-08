tmw Milan, le ultime su Brahim Diaz e Bakayoko: rossoneri al lavoro per il doppio colpo

Due capitoli chiusi, o quasi, per il Milan. E due da portare avanti. Dopo aver celebrato il rinnovo ormai quasi ufficiale di Zlatan Ibrahimovic, il club rossonero aspetta visite mediche e firma per quanto concerne Sandro Tonali, ma guarda già oltre. Nello specifico, la dirigenza del Milan, secondo quanto raccolto da TMW, si sta concentrando sulla chiusura delle operazioni legate a Brahim Diaz e Tiemoué Bakayoko: nel primo caso, si cerca la giusta formula col Real Madrid, che vuole mantenere il controllo sul giovane fantasista. Col Chelsea, invece, si stanno limando le cifre del riscatto del centrocampista francese. Quanto a Soumaré, come vi abbiamo raccontato, si tratta solo di un sondaggio risalente ai mesi scorsi e non più attuale.