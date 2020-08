tmw Milan, dopo Tonali si pensa solo a Bakayoko. Soumare ha costi troppo elevati

Dopo Sandro Tonali, il Milan cerca un altro centrocampista per completare il reparto nevralgico. Nelle ultime ore, in particolare in Francia, è emerso un presunto interesse del club rossonero per Boubakary Soumaré, mediano classe 1999 in forza al Lille. Un sondaggio, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbe stato nei mesi passati, ma oggi il ragazzo non sarebbe una priorità del Diavolo per diversi motivi.