Fonte: dal nostro inviato Pietro Mazzara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

André Silva non ha trovato l'accordo con il Monaco per il suo trasferimento in Ligue 1. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, le parti non hanno trovato un punto di incontro: il club transalpino gioca al ribasso sia con il giocatore che con il Milan per il prezzo del cartellino. Nessun problema legato alle visite mediche, i rossoneri potrebbero prendere una decisione già in serata. In caso di esito negativo non ci saranno ripercussioni sull'affare Correa.