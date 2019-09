Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan non multerà Lucas Paquetà dopo la story polemica postata su Instagram in risposta alle parole del tecnico rossonero Marco Giampaolo. Secondo quanto raccolto da TMW, il club ha deciso di andare oltre senza nessuna ammenda in seguito al colloquio chiarificatore tra lo stesso brasiliano e l'allenatore.