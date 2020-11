tmw Milan: recupera Saelemaekers, chance dal 1'. Per Ibra controllo la prossima settimana

Ultime dall'infermeria del Milan. Saelemaekers ha recuperato dall'infortunio, allenamento in gruppo e partitella per lui quest'oggi, quindi convocabile per Milan-Fiorentina. Si candida per una maglia da titolare. Procede bene anche il recupero di Ibrahimovic, oggi terapie e controllo medico fissato a metà della prossima settimana.