TMW - Milan, Romagnoli: "A Bergamo con l'obbligo di vincere"

Alessio Romagnoli è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb,com a margine della Festa del Settore Giovanile.

Sulla festa del settore giovanile: "E' una ricorrenza che il Milan fa ogni anno, permette a questi bambini di incontrare i loro idoli. L'augurio è che loro possano diventare come noi in futuro".

Sull'esordio in Serie A: "E stato un bellissimo giorno, spero che la mia carriera duri il più a lungo possibile".

Sul pareggio col Sassuolo: "Noi speravamo in un risultato diverso, speravamo di vincere, dobbiamo migliorare come stiamo facendo poi si vedrà a fine anno".

Sulla fascia: "Essere il capitano di una società così gloriosa è un onore per me, sono molto felice di esserlo, cercherò di dare me stesso per aiutare il gruppo ad inseguire i traguardi".

Su Atalanta-Milan: "Il Milan ha l'obbligo di vincere ogni partita, l'Atalanta è una squadra molto forte, sono stati bravissimi a qualificarsi agli ottavi di Champions, dobbiamo andare lì per giocare la partita perfetta".

Sulla squadra: "Noi conosciamo il nostro valore, i risultati danno quell'aiuto a noi stessi, siamo un gruppo giovane ma molto forte. Dispiace che l'inizio non sia stato dei migliori ma faremo di tutto per arrivare il più in alto possibile":