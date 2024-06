Ufficiale Palladino annunciato come allenatore della Fiorentina: "Società gloriosa, darò tutto"

In occasione della conferenza stampa dei direttori della Fiorentina, è stato annunciato l'ingaggio di Raffaele Palladino come nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico ha anche rilasciato qualche rapida battuta:

"Buongiorno a tutti, voglio ringraziarvi per essere qui e colgo l'occasione per ringraziare il presidente Commisso, con cui ho avuto il piacere e l'onore di parlare poco fa al telefono. Mi ha colpito il suo grande entusiasmo, la sua passione e i suoi valori umani. Mi ha trasmesso grande energia, sono felice di averlo conosciuto. E ringrazio il dg Ferrari e il ds Pradè che davvero mi hanno voluto fortemente qui. In due minuti abbiamo trovato l'intesa e l'accordo su tutto. Sono felice di essere qua, nell'ambiente Fiorentina.

Orgoglioso, carico e motivato: rappresento un club glorioso e prestigioso, con una grande storia. Mi rendo conto di essere arrivato in una società importante. Ho dato tutto me stesso, cercherò di raggiungere grandi obiettivi per questa società e di dare grandi gioia a questi tifosi incredibili, mi hanno sempre colpito per la passione. Cercherò di portare la Fiorentina più in alto possibile".

