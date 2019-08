TMW - Milan, Scaroni sibillino: "Mercato chiuso? No, chiude il 2"

Fonte: Thomas Rolfi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intercettato all'uscita di Casa Milan (dove è in corso un CdA mirato ad analizzare i conti e le strategie future), il presidente dei rossoneri Paolo Scaroni ha risposto brevemente all'ipotesi di un ritorno sul mercato della squadra per accontentare Giampaolo, dopo il fallimento della trattativa per Correa: "Mercato chiuso o no? Il mercato chiude il 2", le dichiarazioni raccolte dal nostro inviato nella sede rossonera.