© foto di Federico Gaetano

Stefano Sensi è uno dei nomi caldi per il calciomercato del Milan. Il centrocampista del Sassuolo, convocato nei mesi scorsi in Nazionale, è stato offerto ai rossoneri dopo le tante difficoltà per il trasferimento di Fabregas. Lo spagnolo voleva 5 milioni di euro netti per un triennale, mentre il Chelsea continuava a chiedere un corrispettivo (che il Milan non vuole concedere) per il cartellino, anticipando l'addio di sei mesi.

SASSUOLO SPARA ALTO - Squinzi è però una bottega cara, perché i neroverdi chiedono ben 25 milioni di euro per il centrocampista. Un altro nome che è stato accostato alle big, dalla Juventus e all'Inter, è quello di Alfred Duncan, anche lui valutato 20 milioni. Il presidente emiliano non ha intenzione di fare sconti, almeno per il momento.