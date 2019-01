Fonte: Andrea Losapio

Sembra sfumare un altro potenziale nome accostato al mercato del Milan. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, il Siviglia ha detto no all'offerta da 15 milioni dell'Arsenal per Banega, che resterà dunque nella rosa del club spagnolo. E i gunners, anche a causa dei tentennamenti dello stesso calciatore, adesso andranno concreti su Denis Suarez, centrocampista in uscita dal Barcellona: l'ex Villarreal nelle ultime ore era entrato nella lista dei possibili rinforzi per il Milan di Gattuso.