tmw Milan, si avvicina il riscatto di Simon Kjaer: domani scade la clausola, le ultime

Ore calde in casa Milan per il riscatto di Simon Kjaer. Domani scade la clausola per riscattarlo dal Siviglia per 3.5 milioni di euro e nelle ultime ore sono stati fatti dei passi in avanti per la conferma del centrale di difesa danese: la volontà del club rossonero è quella di trattenere l'ex Atalanta.