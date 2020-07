tmw Milan, si cerca un "nuovo Theo": proposto Emerson Royal, sarà valutato dai futuri dirigenti

Il Milan cerca nuovi Theo Hernandez sul mercato spagnolo. Secondo quanto raccolto da TMW, dopo la grande stagione del laterale ex Real Madrid, i rossoneri starebbero valutando un altro esterno della Liga in vista del 2020-2021.

Prime chiacchierate, sondaggi informali tra operatori di mercato, ma tra i nomi proposti al 'Diavolo' per la corsia di destra (opposta appunto a quella di Theo) c'è anche Emerson Aparecido Leite de Souza Júnior, più semplicemente conosciuto come Emerson Royal. Classe '99, il nazionale brasiliano si trova in prestito al Betis fino a giugno 2021, anche se il Barcellona potrebbe riportarlo subito in Catalogna incassando il 50% della futura rivendita.

Proprio per questo la valutazione del giocatore, rappresentato dall'agenzia Promoesport e seguito anche da Bayer Leverkusen e Benfica, è fissata almeno intorno ai 20-25 milioni di euro, ma in chiave Milan tutto dipenderà ovviamente dalla nuova dirigenza e dall'eventuale via libera di Ralf Rangnick all'operazione.