tmw Milan-Simakan, intesa col giocatore ma lo Strasburgo dice no alla proposta dei rossoneri

vedi letture

Un altro no per il Milan. Intesa di cinque anni con Mohamed Simakan ma secondo le ultime in arrivo da Milano, secondo quanto filtra dallo staff del giocatore la prima offerta del Milan allo Strasburgo non è stata accettata (8+bonus la proposta, 20 la richiesta, ndr), serve un rilancio in tempi brevi. Il giocatore ci spera e spinge per l'intesa.