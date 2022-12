ufficiale Lipsia, arriva il rinnovo di Simakan. Il francese estende per un'ulteriore stagione

Il Lipsia rende noto di aver trovato l'accordo per il rinnovo di Mohamed Simakan. Il difensore francese ha esteso di un'ulteriore stagione, dal 2026 al 2027. Ecco le sue parole: "Il club e la città sono diventati rapidamente la mia seconda casa e sono felice qui. Abbiamo ottenuto molto nel 2022 e non vedo l'ora di vedere cos'altro verrà". 22 anni, Simakan in questa stagione ha raccolto 19 presenze in tutte le competizioni, segnando 3 reti.