Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sirene messicane per José Mauri del Milan: secondo quanto raccolto da TMW, il Cruz Azul, alla ricerca di un centrocampista, avrebbe Stephen Eustaquio del Chaves come primo nome. La trattativa è in corso ma, appunto, Eustaquio non è l'unico nome per i messicani: piace molto ed è stato sondato il classe '96 ex Parma, attualmente in forza ai rossoneri.