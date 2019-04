TMW - Milan, summit con la Elenko Sport: mirino su Emerson Palmieri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto il mercato del Chelsea ruota intorno alla possibilità di acquistare nuovi giocatori nella prossima estate. In attesa di una decisione della FIFA sull'appello (due finestre di trasferimento bloccate, per ora) Emerson Palmieri, ex Roma, potrebbe ritornare in Italia. Dopo la Juventus - negli scorsi mesi - anche il Milan si è interessato all'italobrasiliano, visto che sulla corsia sinistra Diego Laxalt è in uscita, mentre Ricardo Rodriguez non convince fino in fondo. Ieri i rappresentanti della Elenko Sport erano a Milano e hanno avuto un summit con Leonardo e Maldini. Gli ottimi rapporti con il Chelsea potrebbero aiutare l'affare e nell'ambito del riscatto di Bakayoko si parlerà anche di Palmieri.