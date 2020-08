tmw Milan-Torino, parti più vicine per Rodriguez. I granata dovranno alzare l'offerta

vedi letture

C'è ancora distanza tra Milan e Torino circa la valutazione di Ricardo Rodriguez: oggi tuttavia si registrano piccoli passi in avanti grazie al colloquio tra Maldini e Vagnati a casa Milan, coi rossoneri rimangono fermi su una valutazione da 3.8 milioni di euro, necessari per evitare la minusvalenza, mentre il Torino non vorrebbe spingersi oltre i 2 per la propria offerta. I granata hanno comunque garantito che al giocatore verrà garantito l'intero stipendio ancora a libro paga del Milan, cui Rodriguez è legato fino al 2021, e il Milan potrebbe anche accontentarsi di tre milioni più bonus per dare l'addio allo svizzero.