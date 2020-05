tmw Milan, tra domani e martedì test a giocatori e staff. Poi la ripresa degli allenamenti

vedi letture

Prima di riprendere gli allenamenti a Milanello in modo individuale, il Milan dovrà prima completare lo screening previsto dal protocollo medico-sportivo, che proprio in queste ore è in fase di approvazione. Tra domani e martedì, secondo quanto raccolto da TMW, dovrebbero così iniziare i test per giocatori e staff e, se tutto andrà bene, entro giovedì-venerdì rinizieranno anche gli allenamenti.

La ripresa dei lavori vedrà la squadra rossonera impegnata in sedute di riatletizzazione, con un'alternanza tra palestra ed esercizi aerobici. All'appello, al momento, mancano ancora Franck Kessié e Zlatan Ibrahimovic.