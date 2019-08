TMW - Moggi: "Icardi? L'Inter può venderlo massimo a 20-30 milioni"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

© foto di Simone Calabrese

L’ex direttore sportivo della Juventus Luciano Moggi ha parlato oggi ai microfoni di TMW del futuro di Mauro Icardi, attaccante in uscita dall'Inter: "“L’Inter deve accontentarsi di quello che gli danno, visto che il giocatore è stato messo fuori dal progetto. Quando succede una cosa del genere vuol dire che il giocatore viene messo fuori categoria rispetto agli stipendi che ha preso fino a ora. In questo momento, dai 110 milioni che valeva, l’Inter potrebbe tenerlo in tribuna per un anno oppure lo può cedere a 20-30 milioni. Di più non penso. A queste condizioni la Juventus potrebbe essere un acquirente. Sarebbe una mossa un po’ particolare, una società che spende 75 milioni per acquistare Lukaku rischia di azzerare quella spesa per dare un giocatore a una concorrente. Non credo che sia fattibile, ma nel calcio c’è sempre quello furbo e quello meno furbo. La Juve a 70-milioni non lo prenderà mai, a 30 sì”.

Quante possibilità ha il Napoli di prendere Icardi? “Il Napoli sarebbe la squadra ideale per Icardi, che è bravissimo nei 16 metri avversari. Gli azzurri giocano un gioco corale, quindi Icardi sarebbe il giocatore perfetto. Nella Juventus c’è già Ronaldo, con cui attaccanti insieme sarebbe dura. Se la Roma facesse uno scambio con Dzeko sarebbe la soluzione ideale, visto che la Roma al momento ha delle ambizioni limitate. Se andasse al Napoli, gli azzurri potrebbero competere per il titolo”.