TMW - Nainggolan ai titoli di coda: l'Inter lo cede anche in prestito

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Da maxi colpo un anno fa, con alcune polemiche sulle contropartite - Zaniolo acerbo, Santon non troppo gradito - a esubero. La storia di Radja Nainggolan con l'Inter è oramai ai titoli di coda, perché il belga è stato messo sul mercato. Ventiquattro milioni di euro la spesa - sei già ammortati a bilancio in virtù di un quadriennale - ora i nerazzurri potrebbero scegliere di mandarlo via, anche in prestito.

INTERESSE DALL'ESTERO - In Italia il Ninja non ha grosso mercato, almeno per il momento, mentre ci sono stati alcuni sondaggi - molto cauti - dalla Premier League. È però un caso paradigmatico, l'emblema di come in dodici mesi tutto possa cambiare: voluto fortemente un anno fa da Luciano Spalletti, Nainggolan ha messo a segno sei gol durante questa stagione.