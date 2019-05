Fonte: Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non perde tempo il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che vuole anticipare la concorrenza per regalare a Carlo Ancelotti i rinforzi necessari a migliorare le prestazioni dell'ultima stagione. Il tecnico emiliano avrebbe richiesto alla società il difensore del Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe. Un giocatore molto duttile, che può destreggiarsi sia come centrale che come terzino sinistro. Il suo cartellino, però, costa troppo, così il club campano starebbe lavorando anche su un giocatore di prospettiva per la corsia mancina: in questo senso, il nome che piace è quello di Mohamed Fares della SPAL.