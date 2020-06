tmw Napoli fa sul serio per Boga: più di 20 milioni ma il Sassuolo fa muro. C'è il Dortmund

Il mercato del Sassuolo ruoterà attorno al futuro di Jeremie Boga. Negli scorsi giorni il giocatore ha spiegato che "Sto pensando di restare ma l'interesse delle big mi lusinga . Su tutte, il Napoli, il cui interesse arriva da lontano e i primi contatti risalgono addirittura a gennaio . Anche di recente, il club azzurro ha parlato direttamente col Sassuolo ma la società ha fatto muro, rifiutando proposte che superano per adesso i 20 milioni cash. Il Sassuolo è convinto di poterlo tenere e si è mosso anche il tecnico Roberto De Zerbi.

IL CHELSEA I Blues hanno una prelazione, con la possibilità di riscattarlo che scadrà però a metà gennaio. Secondo le ultime, la società londinese però non muoverà passi ufficiali per riscattare il giocatore che sarà dunque definitivamente del Sassuolo.

LA VOLONTA' DI BOGA Il giocatore negli scorsi giorni ha detto di esser concentrato sul Sassuolo e sul futuro in neroverde ma è chiaro che in caso di una chiamata ufficiale da parte di un club che gioca in Europa, difficilmente potrebbe dire di no. Ne è conscia anche la società emiliana, nonostante stia cercando di convincerlo a restare un anno in più.

NON SOLO NAPOLI Non ci sarebbe solo il Napoli. La Roma era un'opzione ma la situazione economica del club non le permette di essere in corsa: Petrachi è un estimatore del giocatore e già a fine sessione estiva del 2019, quando Boga era lontano dai riflettori, lo aveva chiesto. C'è però il Borussia Dortmund che avrebbe mosso i primi passi. Ma quelli forti, concreti, li ha fatti soprattutto il Napoli.