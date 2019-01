© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La prossima non sarà una estate come le altre per il capitano del Napoli Marek Hamsik. A un anno dalla scadenza dell'attuale accordo col club partenopeo, il centrocampista classe '87 dovrà fare una scelta di vita: firmare l'ultimo contratto con la società di De Laurentiis o andare altrove, in un club lontano dal calcio del vecchio Continente che però più garantirgli tanti soldi.

Ecco perché quella del campionato cinese è una ipotesi da tenere in considerazione. Tanti i club della Super League che si fecero avanti già la scorsa estate e che ci riproveranno la prossima. Per Hamsik, però, possibili anche altre soluzioni, come l'ipotesi Kashima Antlers: la società nipponica ha già fatto sapere che la prossima estate proverà a portare lo slovacco in Giappone.

Da precisare che per gennaio non ci sono margini: Hamsik resterà a Napoli almeno fino alla prossima estate.