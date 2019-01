TMW - Napoli, non solo Kouame. Contatti in corso per Lozano del PSV

© foto di Imago/Image Sport

Il Napoli sta cercando un attaccante, più per giugno che per gennaio. Ma già da tempo ha avviato la sua ricerca per individuare un quarto calciatore offensivo con caratteristiche molto simili a quelle di Insigne, Mertens e, per certi versi, di Arkadiusz Milik. Calciatori congeniali all'attacco a due costruito in questa stagione da Carlo Ancelotti, utilizzabili sia come prima che come seconda punta. Per questo motivo, quello di Christian Kouamé è un nome spendibile: classe '97, è stato acquistato dal Genoa dopo un ottimo biennio al Cittadella e in coppia con Piatek sta facendo la differenza.

Quello dell'ivoriano, però, non è l'unico nome che sta seguendo il Napoli per rinforzare l'attacco. Dopo Mertens e Milik, il club partenopeo sta valutando con particolare attenzione anche un altro attaccante che sta facendo la differenza in Eredivisie: Hirving Rodrigo Lozano, messicano classe '95 tra i protagonisti in positivo nell'ultimo Mondiale in Russia.

Lozano piace molto sia ad Ancelotti che a Giuntoli: con De Jong è il trascinatore del PSV capolista in Olanda, piace a diversi club europei e ha una valutazione che si aggira sui 35 milioni di euro. I contatti sono in corso già da un paio di settimane e vanno avanti, nonostante Ancelotti abbia parlato pochi giorni fa di mercato chiuso sia in entrata che in uscita.