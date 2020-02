vedi letture

tmw Napoli, rifinitura pre-Barça in corso: Giuntoli osserva a bordocampo

Fuori Fernando Llorente e Kalidou Koulibaly nel Napoli, sceso in campo pochi minuti fa a Castelvolturno per preparare la sfida al Barcellona di domani sera senza i due giocatori: Insigne e compagni si stanno allenando sotto lo sguardo attento di Gattuso, che per la sfida ai catalani ovviamente non potrà contare neanche su Malcuit e sta osservando la seduta al centro del campo. Da segnalare anche la presenza Cristiano Giuntoli, che sta seguendo la rifinitura da bordocampo, di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato: