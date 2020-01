Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

Slitta l'incontro tra il Milan e l'agente di Ricardo Rodriguez. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione non c'è infatti ancora l'accordo definitivo tra il giocatore e il Napoli e per questo l'entourage del calciatore ha posticipato il suo viaggio nella sede del club rossonero. Sensazioni comunque positive: Giuntoli è pronto a chiudere l'operazione in prestito con diritto di riscatto.