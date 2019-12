TMW - Nedved: "Tridente una soluzione ma abbiamo tante alternative"

Fonte: dal nostro inviato, Gaetano Mocciaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato in zona mista da Nyon dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League che ha accoppiato i bianconeri con il Lione: "Molto bene non lo so, parliamo sempre degli ottavi di Champions League. Sicuramente è andata meglio rispetto all'anno scorso quando ci è toccato l'Atletico Madrid. Dobbiamo comunque vedere come arriveremo a febbraio. Ci sentiamo abbastanza forti per poter affrontare le migliori di Champions".

Cosa pensa di Real Madrid-Manchester City?

"Fatti loro, a noi non interessa. Non abbiamo studiato il Lione perché eravamo convinti di andare in Inghilterra. Adesso ci prepareremo. Ci sono scontri agli ottavi molto duri ma il sorteggio va accettato".

La soluzione con il tridente pesante può essere la svolta?

"Sarri sceglie sempre i migliori, ieri si è fidato e abbiamo visto un bello spettacolo. Quando sono al top possono giocare insieme ma in rosa abbiamo tanti giocatori e possiamo scegliere".

Come va la sfida con l'Inter?

"Adesso sto pensando alla Champions League. La sfida è bella, ci sono anche Lazio, Roma e Atalanta e giocheremo per lo Scudetto fino in fondo".