Bomba di mercato in arrivo direttamente da Salisburgo, dove il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato di Zlatan Ibrahimovic come suo obiettivo. Il contratto dello svedese con i Los Angeles Galaxy scadrà il prossimo 31 dicembre e per questo i partenopei potrebbero prenderlo a parametro zero, dopo l'apertura dello stesso Ibra nei giorni scorsi. La Juventus vince senza convincere fino in fondo in Champions League: decisive le giocate di Dybala, autore di una doppietta contro la Lokomotiv Mosca. Infine l'Atalanta: pesante ko all'Etihad Stadium contro il Manchester City. 5-1 il finale, Dea praticamente fuori dalla competizione dopo sole tre partite. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.