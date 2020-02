L'Atalanta vince in rimonta contro la Fiorentina e si porta al quarto posto solitario in classifica. Se ne parla nel TMW News di oggi analizzando poi anche il derby di Milano in programma domani ("dovremo avere la faccia di Ibra" ha detto Stefano Pioli). Spazio poi all'impresa del Bologna contro la Roma frutto anche dei gol splendidi di Barrow. Giallorossi invece in piena crisi.

Clicca sotto per guardare