Campionato e mercato sono tra i temi principali dell'edizione odierna del TMW News. Spazio ovviamente alla favola Atalanta, che dopo la vittoria sul campo della Lazio si avvicina sempre di più al sogno Champions. Dall'altra parte, invece, c'è la Fiorentina di Montella in caduta libera di risultati, prestazioni e gol. Nel mezzo, la Juventus che dopo aver conquistato lo scudetto si proietta già sul mercato estivo (all'interno tutte le ultime sui nomi in entrata). Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.