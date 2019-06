Ci sono le due milanesi al centro del TMW News di oggi, 7 giugno 2019. Il Milan sta costruendo il suo nuovo organigramma e, dopo l'addio di Leonardo, è pronto per annunciare il ritorno nel club rossonero di Zvonimir Boban. L'Inter, invece, è già alle prese con le dinamiche di calciomercato: oltre agli acquisti, ci sarà da gestire la cessione di Mauro Icardi. Infine, spazio alle ultime di casa Napoli: ufficializzato l'acquisto di Giovanni Di Lorenzo a Malta direttamente da De Laurentiis, dove il numero uno del club partenopeo ha rilasciato una intervista ai nostri taccuini. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.