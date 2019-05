La Roma e le sue speranze di poter ancora agganciare il quarto posto: se ne parla nel TMW News di oggi, alla luce della vittoria di ieri sera dei giallorossi contro la Juventus. Spazio al punto della situazione sulla panchina bianconera e poi occhi puntati sul Torino, reduce dalla vittoria contro il Sassuolo e in piena corsa per l'Europa League. Domenica prossima il delicato incontro con l'Empoli ora in lotta per non retrocedere.

Clicca sotto per guardare: