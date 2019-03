Il Real Madrid esce dalla Champions League, sbattuto fuori dai ragazzini terribili dell'Ajax. 4-1 degli olandesi al Bernabeu, in una settimana le merengues hanno fallito tutti gli obiettivi stagionali: è il tempo dei processi e anche delle valutazioni sul futuro. Come quelle di Mauro Icardi e dell'Inter: oggi l'ex capitano, in compagnia di Wanda Nara, ha incontrato l'ad Beppe Marotta. Con l'Eintracht, prossima avversaria di Europa League, sullo sfondo. Impegnato in coppa anche il Napoli, che ha messo alle spalle la sconfitta contro la Juventus e punta sull'esperienza di Carlo Ancelotti. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.