L'Atalanta in primo piano nel TMW News di oggi: la squadra di Gasperini ha iniziato oggi la sua nuova stagione che la vedrà partecipare alla Champions. Si analizzano le future mosse dei bergamaschi per poi passare a parlare della Sampdoria e del possibile passaggio di proprietà del club alla cordata di cui fa parte Vialli. In chiusura spazio al Torino che deve cercare di respingere gli assalti ai propri migliori giocatori, da Izzo a Nkoulou.

Clicca sotto per guardare