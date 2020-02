TMW News - Derby, la carica di Ibra. Juve, ostacolo gialloblù

Si avvicina il derby Inter-Milan, in programma domenica sera alle 20,45: se ne parla nel TMW News puntando l'attenzione anche su Ibra, destinato al rientro dopo l'assenza di domenica scorsa contro il Verona. A proposito dei gialloblù, occhi puntati anche su di loro che proveranno a fermare la Juventus nel match in programma domani al Bentegodi. Spazio infine all'attesa partita tra Fiorentina e Atalanta: dopo le polemiche scoppiate in Coppa Italia tra Gasperini e la tifoseria viola c'è curiosità su come verrà accolto il tecnico dei bergamaschi.

