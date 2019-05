TMW News - Domani il Derby della Mole. Messi il migliore del mondo?

Il derby di Torino, il momento incredibile di Lionel Messi e il caos in casa Milan nella edizione odierna del TMW News: Bakayoko ha chiesto scusa alla squadra per il ritardo con cui si è presentato all'allenamento di ieri, ma la situazione rimane tesa a Milanello, dove Gattuso ha scosso la squadra in vista di un finale di stagione che vedrà i rossoneri impegnati nella ricorsa al quarto posto perso, a iniziare dalla gara di San Siro contro il Bologna nel prossimo weekend. Ma prima ci sarà tempo per pensare al derby della Mole, che vedrà di fronte un Torino decisissimo a non rallentare per continuare a sognare la Champions e una Juve a caccia degli ennesimi record.

Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.