Gonzalo Higuain e Mauro Icardi al centro del TMW News di oggi, 14 gennaio 2019. Il Pipita vuole andare via, come fatto capire anche da Gattuso, ma al momento dal Chelsea non è arrivata un'offerta concreta e il Milan non ha idee chiare sulla sostituzione immediata. Poi il punto sul futuro del centravanti dell'Inter, che in settimana tramite Wanda Nara discuterà del rinnovo del contratto. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.