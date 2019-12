Ibra al Milan: questa la notizia del giorno di cui si parla ampiamente nel corso del TMW News. Si analizza anche l'inserimento dello svedese nello scacchiere tattico rossonero di Pioli per poi passare parlare della Juventus e dell'idea di uno scambio col Paris Saint-Germain tra Emre Can e Paredes. Infine occhi puntati su Lobotka, il centrocampista slovacco che piace al Napoli. Da discutere però la formula dell'eventuale trasferimento (i partenopei lo vorrebbero in prestito e non a titolo definitivo).

Clicca sotto per guardare