tmwnews Il mercato entra nel vivo. Il Benevento torna in Serie A e si regala Remy

TMW News di oggi incentrato sul mercato e sulla promozione del Benevento. Il club sannita per il ritorno in Serie A s'è anche già regalato il primo acquisto: si tratta di Loic Remy, attaccante classe '87 che sbarca in Italia dopo una lunga carriera tra Francia, Inghilterra e Spagna. C'è poi il colpo Hakimi messo a segno dall'Inter e tutte le ultime sul calciomercato e non solo. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.