tmw news Insigne sempre più leader dell’Italia. Torino, ecco come ripartire

vedi letture

Insigne e la sua crescente importanza anche in Nazionale. Adesso è il leader anche della squadra guidata dal ct Mancini. Se ne parla nel corso del TMW News in cui ci so concentra anche sul presente e li futuro del Toro in un collegamento con l'inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione, gran tifoso granata. Spazio anche all'analisi del match di domenica tra Napoli e Napoli, con l'ex rossonero Giuseppe Cardone in collegamento

Clicca sotto per guardare