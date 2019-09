Edizione odierna del TMW News dedicata all'analisi delle sfide in programma nel turno infrasettimanale della Serie A. Spazio in particolare all'Inter di Conte - reduce dal successo del derby -, attesa dalla gara contro la Lazio di Inzaghi. In primo piano - tra interviste audio e vari contributi - anche Roma-Atalanta, con gli approfondimenti sui due allenatori Fonseca e Gasperini. Chiusura col Napoli di Ancelotti, che contro il Cagliari avrà la possibilità di mettere in mostra tutti i giocatori della rosa col turnover.

