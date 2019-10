Gli impegni dell'Inter e del Napoli in Champions, in programma domani: se ne parla nel TMW News di oggi. Oltre all'analisi del Borussia, avversario dei nerazzurri, si parla anche del Salisburgo (con un collegamento con il nostro inviato in Austria) con cui se la vedranno i partenopei. Spazio infine a Thiago Motta, nuovo allenatore del Genoa in sostituzione di Andreazzoli.

